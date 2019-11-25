Названы профессии с самой высокой конкуренцией на рынке труда

Специалисты из Академии труда и социальных отношений назвали профессии с самой высокой конкуренцией на рынке труда.

Эксперты отметили, что сложности чаще всего возникают в творческой среде, в частности, среди музыкантов и актеров. Также нелегко найти работу архитекторам, дизайнерам и специалистам по связям с общественностью.

Также высокая конкуренция отмечается в сфере юриспруденции, маркетинга, экономики и финансов, передает RT.

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов объяснил, что проблемы с трудоустройством среди представителей творческих профессий являются «традиционной ситуацией».

«Количество рабочих мест ограничено, оно просто не растет, а желающих повторить успешную карьеру выдающихся артистов достаточно много», – сказал он.

Напомним, в пятницу были названы наиболее подверженные риску исчезновения профессии.