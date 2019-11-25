В Компартии ДНР назвали сочинительством сообщения об «украинском шпионе» в Горловке

Первый секретарь центрального комитета компартии провозглашенной Донецкой народной республики Борис Литвинов назвал пиаром и пропагандистским шумом сообщение украинских СМИ о том, что «народный мэр» Горловки Эдуард Матюха якобы шпионил в пользу Киева на территории республики.

«То, что он говорит [в сюжете украинского ТВ], больше похоже на сочинительство. Он берет из источников открытых фотографии или рассказывает о людях», – сказал РИА «Новости» Литвинов.

«Это уже много раз по телевизору показывали, в прессе писали. Он выдает известные факты за эксклюзив. Я считаю, из этого дела на Украине делают пиар. Им (украинским спецслужбам – прим. ВЗГЛЯД) надо показать как-то свою работу, свою значимость. Это не более, чем пропагандистский шум», – подчеркнул представитель Компартии ДНР.

Литвинов подчеркнул, что Матюха – житель Горловки, который в мае 2014 года в качестве активиста помог организовывать в городе референдум о самоопределении ДНР. Затем он вступил в горловскую городскую организацию компартии ДНР, «никакого отношения к гостайнам, к закрытой информации не имел». По его словам, Матюха был «обычным активистом средней руки».

Прокомментировал сообщение украинского ТВ и политолог Владимир Корнилов. «За неимением реальных пэрэмог украинские СМИ стряпают фейковые и день, и ночь. Вот теперь они дружно трубят о том, что на высших должностях в ДНР пять лет работал «украинский Штирлиц» Эдуард Матюха. Ну да, «высшие должности» – это начальник ЖЭКа, чтоб вы не сомневались», – написал он в Facebook.

«Но меня интересует другое. Если он был глубоко законспирированным шпиЕном, то зачем его надо было так палить, назначив еще в мае 2014-го представителем в избиркоме от кандидата в президенты Украины Маломужа, бывшего главы Службы внешней разведки Украины?)))» – поинтересовался Корнилов.

Украинский телеканал ТСН ранее сообщил, что Матюха якобы был «украинским разведчиком» и более пяти лет на территории ДНР «выполнял задание» минобороны Украины.