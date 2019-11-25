Технологию невидимой защиты музейных экспонатов создали в Дагестане

Ученые Дагестанского госуниверситета (ДГУ) совместно с коллегами из США работают над технологией, позволяющей наносить на поверхность предметов защитные слои толщиной в один или несколько атомов, разработка может применяться, в частности, для повышения сохранности музейных экспонатов, заявил ректор ДГУ Муртазали Рабаданов.

«Мы совместно с Университетом Колорадо (США) ведем исследования по атомно-слоевому осаждению - это технология нанесения на поверхность тонких пленок толщиной в один или несколько атомов <...> С ее помощью можно будет наносить, например... защитные слои и для ювелирных изделий – того же кубачинского серебра или музейных экспонатов, книг, которые надо защитить от внешних воздействий. Важно, что это будет абсолютно незаметный слой, который при этом будет создавать надежную защиту, предотвращая любое взаимодействие с окружающей средой», – передает ТАСС слова Рабаданова.

Он добавил, что в настоящее время технология разработана, в университете ведется работы по ее совершенствованию.

«Мы... собираем новую установку (для атомно-слоевого осаждения) с большой камерой. Сейчас для исследовательских целей мы используем маленькую камеру диаметром 5 см и высотой 0,5 см - в ней «выращиваем» атомные слои, проводя цикл за циклом: один цикл – это один слой. В новой камере диаметр рабочей зоны будет около 10 см, высота - 30 см, это позволит нам наносить такие слои на конкретные предметы», – добавил он.

Рабаданов рассказал, что технология может применяться в том числе в медицине – например, для создания бактерицидного слоя на медицинских инструментах.

Напомним, в августе 2018 года группа специалистов национального исследовательского технологического университета «МИСиС» (Москва) и политехнического университета Турина разработала модель метаматериала, позволяющего повысить точность работы наносенсоров в оптике и биомедицине за счет маскировки от внешнего излучения.

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