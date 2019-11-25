Технологию невидимой защиты музейных экспонатов создали в Дагестане

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У Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер

Желающих купить часть Газпрома было больше, чем выставленных на продажу акций Фото: Евгений Разумный/ТАСС
Пакет акций Газпрома стоимостью 188 млрд рублей продан институциональному инвестору, сообщила компания. В июле был продан еще один, меньший пакет, за 139 млрд рублей. И тоже в одни руки. Имена покупателей при продаже на бирже можно не раскрывать. Но если это один и тот же инвестор, то у Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер. Зачем и кому продался Газпром? Подробности...
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Новый скандал с «Новичком» в Европе преследует три цели

«Разоблачители» выдали список «шпионов» с фотографиями, но не привели веских доказательств их виныФото: bellingcat.com
Приложившие массу усилий к раскручиванию дела Скрипаля СМИ выдали новую сенсацию об отравлении все тем же «Новичком» болгарского бизнесмена Гебрева. При ближайшем рассмотрении «сенсация» оказалась не новой и опровергнутой. Сама «жертва» вызывает подозрения. Но появление разоблачений синхронно со шпионским скандалом в Сербии выявило несколько целей, которые преследуют заказчики этой публикации. Подробности...
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Важнейшие для России корабли нуждаются в обновлении

Малые противолодочные корабли проекта 1124 «Альбатрос» до сих пор главная противолодочная сила у берегов РоссииФото: Павел Львов/РИА Новости
В ВМФ России, по данным газеты ВЗГЛЯД, начали обсуждать пересмотр программы военного кораблестроения. Речь идет о необходимости обновления одного из ключевых компонентов морской обороны страны – противолодочных кораблей. До последнего времени строительству этих кораблей уделялось недостаточное внимание. Однако само их существование имеет критическое значение для обороны России. Подробности...
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Зачем в Индии принижают достоинства российских истребителей

Су-30МКИ радикально изменил военную ситуацию у границ ИндииФото: Марина Лысцева/ТАСС
Продолжаются спекуляции по поводу того, как Индия оценивает боевые качества российских истребителей по сравнению с самолетами производства Франции. Все это заставляет напомнить о том, как и почему Нью-Дели купили Су-30МКИ, каким образом эти истребители изменили расклад сил в регионе и как они реально выглядят на фоне зарубежных аналогов. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Последняя инстанция инакомыслия

Алексей Алешковский, сценарист
Ваша референтная группа тем и хороша, что настроена по одному моральному камертону, и никакой голос не должен выделяться из вашего хора. Ведь стоит допустить, что ваши нравственные основания где-то прохудились, как порушится вся конструкция. Подробности...

Пришло время нового миссионерства

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Надо увидеть вокруг людей, которые от вас отличаются. Молодую преподавательницу, которая поставила «сомнительный спектакль», и теперь ее полиция таскает на допросы. Увидеть человека, который не очень-то и за власть, но его мелкий бизнес прессуют, и он заслуживает справедливости. Подробности...
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Нормальность нуждается в защите

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ им. И. Канта (Калининград)
Поддержки заслуживают те, кто внизу – и те, кто имеет шансы пробиться на самый верх. Первых – чтобы как-то поддержать, не дать совсем погибнуть. Вторых – чтобы помочь взлететь. Слепой зоной оказываются обычные люди. Подробности...
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              Технологию невидимой защиты музейных экспонатов создали в Дагестане

              25 ноября 2019, 08:39

              Текст: Алексей Дегтярев

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              Ученые Дагестанского госуниверситета (ДГУ) совместно с коллегами из США работают над технологией, позволяющей наносить на поверхность предметов защитные слои толщиной в один или несколько атомов, разработка может применяться, в частности, для повышения сохранности музейных экспонатов, заявил ректор ДГУ Муртазали Рабаданов.

              «Мы совместно с Университетом Колорадо (США) ведем исследования по атомно-слоевому осаждению - это технология нанесения на поверхность тонких пленок толщиной в один или несколько атомов <...> С ее помощью можно будет наносить, например... защитные слои и для ювелирных изделий – того же кубачинского серебра или музейных экспонатов, книг, которые надо защитить от внешних воздействий. Важно, что это будет абсолютно незаметный слой, который при этом будет создавать надежную защиту, предотвращая любое взаимодействие с окружающей средой», – передает ТАСС слова Рабаданова.

              Он добавил, что в настоящее время технология разработана, в университете ведется работы по ее совершенствованию.

              «Мы... собираем новую установку (для атомно-слоевого осаждения) с большой камерой. Сейчас для исследовательских целей мы используем маленькую камеру диаметром 5 см и высотой 0,5 см - в ней «выращиваем» атомные слои, проводя цикл за циклом: один цикл – это один слой. В новой камере диаметр рабочей зоны будет около 10 см, высота - 30 см, это позволит нам наносить такие слои на конкретные предметы», – добавил он.

              Рабаданов рассказал, что технология может применяться в том числе в медицине – например, для создания бактерицидного слоя на медицинских инструментах.

              Напомним, в августе 2018 года группа специалистов национального исследовательского технологического университета «МИСиС» (Москва) и политехнического университета Турина разработала модель метаматериала, позволяющего повысить точность работы наносенсоров в оптике и биомедицине за счет маскировки от внешнего излучения.

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