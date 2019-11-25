Семье спасшего детей из пожара в лагере под Хабаровском мальчика вручили орден Мужества

Родителям десятилетнего школьника, помогавшего спасать детей на пожаре в лагере «Холдоми» в Хабаровском крае и позже умершего от ожогов, вручили орден Мужества, сообщили в региональном СК.

«Награду родителям юного героя по поручению председателя Следственного комитета вручил руководитель управления воспитательной работы СК Сергей Петров. Участники торжественного собрания почтили минутой молчания память юного героя, который отдал свою жизнь, спасая других», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. Вручение прошло в Хабаровске в выходные.

Ранее приказом председателя Следственного комитет мальчик посмертно удостоен медали «Доблесть и отвага».

Напомним, в ночь на 23 июля во время организованного отдыха в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошел пожар, в результате которого погибли четыре ребенка, травмы получили 13 человек, в том числе восемь детей. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. метров.

25 июля администрация Хабаровского края выступила с ходатайством о присвоении звания Героя России погибшему при спасении детей при пожаре Алексею Мартыненко.

13 августе Мартыненко посмертно наградили орденом Мужества.