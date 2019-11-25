Восемь шахтеров оказались заблокированы под землей на юге Китая

Не менее восьми горняков оказались заблокированными в угольной шахте на юге Китая из-за выброса газа, сообщило Синьхуа.

ЧП произошло в угольной шахте в уезде Чжицзинь в городском округе Бицзе (провинция Гуйчжоу), передает ТАСС.

Объявлена спасательная операция. Власти устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним также, в воскресенье во время проведения буровых работ в одной из шахт в Республике Коми произошло задымление. Большинство горняков успешно эвакуировали на поверхность, однако в шахте пропали три человека. Позднее одного из пропавших горняков нашли спасатели.