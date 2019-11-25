В понедельник синоптики пообещали москвичам морозную погоду.

По прогнозу синоптиков, в понедельник утром в столице будет 6 градусов мороза. К обеду температура воздуха поднимется до 4 градусов ниже ноля. Осадков не ожидается. Ветер прогнозируется южный, силой 2 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД