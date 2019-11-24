На вывеску синагоги в Литве нанесли гитлеровское приветствие

В Литве перед международной конференцией, посвященной теме реституции собственности жертв Холокоста, произошла очередная антисемитская выходка. В еврейской общине республики сообщили, что на вывеске синагоги в Каунасе появилась оскорбительная надпись.

«Особое удивление вызывает то, что этот выпад совершен перед намеченным на начало декабря важным для еврейской общины международным мероприятием – региональной конференцией на тему реституции собственности жертв Холокоста», – передает ТАСС слова председателя общины Фаины Куклянски.

Она отметила, что за последние месяцы произошло пять инцидентов антисемитского характера. Подобные случаи зафиксированы в Вильнюсе, Каунасе и Шяуляе.

«Выпады против евреев не прекращаются», – подчеркнула Куклянски. На вывеске каунасской синагоги в субботу вандалы намалевали краской гитлеровское приветствие.

В сентябре накануне Дня памяти жертв геноцида литовских евреев неизвестные насыпали землю в форме свастики на тротуаре возле офиса общины в Вильнюсе.

Перед Второй мировой войной в Литве проживали около 220 тыс. евреев. 90% из них погибли в результате Холокоста. Это самый высокий в процентном отношении показатель таких потерь в оккупированных фашистами странах Европы.

Согласно исследованию, проведенному при поддержке Йельского университета, Гриннеллского колледжа и Европейского союза прогрессивного иудаизма, отрицание Холокоста приобрело угрожающие масштабы на востоке Евросоюза: в Польше, Венгрии, Хорватии и Литве. При этом лидерами Европы по уровню антисемитизма стали Польша и Украина.

Газета ВЗГЛЯД писала, что русофобия в Европе идет об руку с антисемитизмом.