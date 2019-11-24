Москвичей ожидает переменная облачность без осадков, сообщают синоптики.

Днем в Москве температура воздуха составит от 4 до 2 градусов мороза, а ночью она может опуститься до минус 8 градусов, передает ТАСС.

Атмосферное давление достигнет 761 мм ртутного столба. Скорость южного и юго-восточного ветра не превысит 7 м/с.

В Подмосковье температура будет колебаться от 1 до 6 градусов мороза, в ночь на понедельник похолодает до минус 11. Местами температура опустится до 15 градусов ниже нуля.