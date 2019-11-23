Аксенов и Развожаев получили от Медведева партбилеты «Единой России»

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У Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер

Желающих купить часть Газпрома было больше, чем выставленных на продажу акций Фото: Евгений Разумный/ТАСС
Пакет акций Газпрома стоимостью 188 млрд рублей продан институциональному инвестору, сообщила компания. В июле был продан еще один, меньший пакет, за 139 млрд рублей. И тоже в одни руки. Имена покупателей при продаже на бирже можно не раскрывать. Но если это один и тот же инвестор, то у Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер. Зачем и кому продался Газпром? Подробности...
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Переговорам России и Японии нужна развязка

Россия не допустит того, чтобы на Курилах появились американские вооруженияФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Для заключения мирного договора с Москвой в Токио должны признать суверенитет России над Курилами. В таком случае появится возможность обсудить «все остальное». Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в ответ на требования японцев вести переговоры на их условиях. В декабре в Россию прибудет глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, который намерен подискутировать с Лавровым. Чего ждать от этого раунда переговоров? Подробности...
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Борьба с хамством чиновников дошла до «перегибов»

Борьба с грязью на улицах должна быть для мэрии более приоритетной, чем борьба за чистоту речи в социальных сетяхФото: Донат Сорокин/ТАСС
Очередного российского чиновника увольняют за хамство в социальных сетях. На сей раз жертвой борьбы за корректность стала начальник управления культуры Петрозаводска Анна Лесонен. С формальной точки зрения она действительно назвала горожан «мразями». Но есть те, кто предлагает Лесонен наградить. И есть ощущение, что правда на их стороне, а борьба с хамством рискует превратиться в профанацию. Подробности...
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Как реагировать на слухи о «ядерном инциденте у берегов Китая»

Подводный ядерный взрыв выглядит очень эффектно - вот только ничего подобного в Южно-Китайском море не былоФото: US Navy/Global Look Press
Вот уже несколько дней заинтересованная публика взбудоражена слухами о «подводном ядерном взрыве у берегов Китая». Сообщаются сейсмические параметры этого ЧП, заявляется о повышении уровня радиации – и комментируют это даже некоторые российские официальные органы. Откуда возникла эта история и насколько она похожа на правду? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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У киргизского таксиста и хипстера есть общая мечта

Сергей Мардан, публицист
Если люди видят в семье универсальный рецепт счастья, это должно невероятно укреплять институт брака. Однако всеобщее требование обязательного счастья (современный человек именно требует, а не ждет) – основная причина огромного числа разводов. Подробности...
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Тотальный либерализм добрался до классического искусства

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Гоген был слишком гетеро, слишком белый, слишком привилегированно-нищий. И таких Гогенов – тыщи, куда ни плюнь. Слюны не наберешь на все ваши обители зла – национальные галереи в каждой стране, забитые идейно вредными картинками, которые намалевали похотливые белые мужики. Подробности...
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С географией можно спорить

Максим Соколов, публицист
Батька исходит из того, что Белоруссия всегда будет подобна Венеции эпохи транзитного расцвета – просто в силу местоположения. Но геостратегия имеет свойство изменяться – особенно, когда в этом есть насущная нужда. Подробности...
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      Глава Tesla Илон Маск представил Cybertruck – мощный футуристический пикап, который позволит компании побороться за самый популярный в США сегмент автомобилей. Дизайн машины был вдохновлен фильмом Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» 1982 года
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              Аксенов и Развожаев получили от Медведева партбилеты «Единой России»

              23 ноября 2019, 13:55

              Текст: Евгений Романов

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              В субботу перед началом совместного заседания высшего и генерального советов «Единой России» в рамках XIX съезда единороссов несколько политиков и общественных деятелей стали членами ЕР. Партийные билеты вручил председатель партии, премьер-министр России Дмитрий Медведев.

              В субботу в ходе XIX съезда «Единой России» состоялось традиционное вручение партийных билетов. Как сообщили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе ЕР, партбилеты вручал лично премьер-министр России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

              Открывая заседание, Медведев напомнил, что руководители регионов, возглавившие списки «Единой России» на региональных выборах в этом и предыдущие годы, приняли решение «работать и дальше внутри партии». «Хотел напомнить всем про [единый день голосования] 8 сентября, когда наши коллеги продемонстрировали хорошую работу, а граждане нашей страны поддержали целый ряд наших кандидатов. Среди них есть члены партии «Единая Россия» и беспартийные», – сказал Медведев.

              Как отмечает ТАСС, премьер назвал традицию вручения партбилетов на съездах «древней, уходящей еще в советский период». «Но ничего плохого в ней нет», – добавил председатель единороссов.

              Партбилеты получили глава Республики Крым Сергей Аксенов, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, руководитель дирекции воздушного транспорта государственной транспортной лизинговой компании Андрей Бердников, секретарь Брянского регионального отделения Партии, губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель комитета Благовещенской городской Думы по местному самоуправлению Юрий Грошев, депутат Пензенской городской Думы Николай Кузяков, руководитель центра сопровождаемого проживания инвалидов «Квартал Луи» Мария Львова-Белова, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, депутат Московской областной Думы Вячеслав Фомичев, депутат Тамбовской областной Думы Константин Черкасов, секретарь Мурманского регионального отделения Партии, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и многие другие.


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