Аксенов и Развожаев получили от Медведева партбилеты «Единой России»

В субботу перед началом совместного заседания высшего и генерального советов «Единой России» в рамках XIX съезда единороссов несколько политиков и общественных деятелей стали членами ЕР. Партийные билеты вручил председатель партии, премьер-министр России Дмитрий Медведев.

В субботу в ходе XIX съезда «Единой России» состоялось традиционное вручение партийных билетов. Как сообщили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе ЕР, партбилеты вручал лично премьер-министр России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Открывая заседание, Медведев напомнил, что руководители регионов, возглавившие списки «Единой России» на региональных выборах в этом и предыдущие годы, приняли решение «работать и дальше внутри партии». «Хотел напомнить всем про [единый день голосования] 8 сентября, когда наши коллеги продемонстрировали хорошую работу, а граждане нашей страны поддержали целый ряд наших кандидатов. Среди них есть члены партии «Единая Россия» и беспартийные», – сказал Медведев.

Как отмечает ТАСС, премьер назвал традицию вручения партбилетов на съездах «древней, уходящей еще в советский период». «Но ничего плохого в ней нет», – добавил председатель единороссов.

Партбилеты получили глава Республики Крым Сергей Аксенов, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, руководитель дирекции воздушного транспорта государственной транспортной лизинговой компании Андрей Бердников, секретарь Брянского регионального отделения Партии, губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель комитета Благовещенской городской Думы по местному самоуправлению Юрий Грошев, депутат Пензенской городской Думы Николай Кузяков, руководитель центра сопровождаемого проживания инвалидов «Квартал Луи» Мария Львова-Белова, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, депутат Московской областной Думы Вячеслав Фомичев, депутат Тамбовской областной Думы Константин Черкасов, секретарь Мурманского регионального отделения Партии, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и многие другие.