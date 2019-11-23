Стало известно о назначении сына президента Египта военным атташе в Москве

Махмуд ас-Сиси – старший сын президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси – назначен военным атташе посольства в Москве, сообщает местный информационный портал Mada Masr.

Издание отмечает, что Махмуд ас-Сиси будет направлен в 2020 году в Россию «на длительный срок, который может составить несколько месяцев или даже лет», а перед командировкой он будет переведен в Управление военной разведки, передает ТАСС.

Официальных заявлений Каира по этому поводу пока не поступало.

В данный момент Махмуд ас-Сиси занимает пост в Службе общей разведки, он курирует средства массовой информации.

Ранее в ноябре министр обороны Сергей Шойгу посетил Каир для участия в заседании совместной российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству. В ходе визита Россия предложила Египту помощь в укреплении обороноспособности страны.

После этого Госдепартамент США пригрозил Египту санкциями за покупку самолетов у России.