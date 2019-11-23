Пожар на нефтяном месторождении произошел в Оренбургской области

Возгорание произошло на нефтяном месторождении в районе села Верхняя Платовка в Оренбургской области, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

В МЧС сообщили, что «в 6.37 (4.37 мск) поступило сообщение о возгорании (...) площадь пожара уточняется». При этом «угрозы населенному пункту нет», пострадавших нет, передает ТАСС.

Пожару присвоили второй ранг сложности, на месте происшествия создан оперативный штаб. В тушении пожара было задействовано более 50 человек, привлечено 16 единиц техники. В 8.40 (6.40) ликвидировано открытое горение.

«Силами администрации Платовского сельского совета проведен подворовой обход населения села Верхняя Платовка. На стационарном посту контроля качества атмосферного воздуха превышений ПДК по сероводороду не зафиксировано», – добавили в ведомстве.