Москвичей ожидает переменная облачность, сообщают синоптики.

Днем в столице температура воздуха составит 4–6 градусов мороза. В ночь на воскресенье она может опуститься до минус 8 градусов.

Ветер юго-восточный и южный, 2–7 м/с. Атмосферное давление составит около 767 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье в субботу температура днем будет колебаться в пределах 3–8 градусов мороза. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до минус 11 градусов.