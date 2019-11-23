Зоозащитница напала на женщину в церкви в США

В церкви в американском штате Огайо зоозащитница Мередит Лоуэлл напала на женщину, которая носила одежду с мехом, сообщают СМИ.

Нападению подверглась няня, которая привела в церковь детей. На данный момент нет информации о том, был ли мех, ставший причиной нападения, натуральным, передает РЕН ТВ со ссылкой на Metro.

35-летняя Лоуэлл задержана. Она уже совершала нападения на людей. В прошлый раз она атаковала человека в куртке с искусственным мехом. До этого зоозащитница искала в Facebook киллера, которого хотела нанять для убийства носящих мех людей, но в итоге предложила совершить убийство агентам ФБР под прикрытием.