Белый дом отобрал у Болтона личный аккаунт в Twitter

Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон обвинил Белый дом в том, что американская администрация отобрала его личный аккаунт в Twitter.

Записей в Twitter Болтона не было с сентября. В пятницу он опубликовал сообщение, в котором заявил, что Белый дом отказывался вернуть доступ к его личному аккаунту.

«Из страха, что я могу что-то рассказать?» – приводит слова Болтона ТАСС.

Болтон обратился к людям, утверждавшим, что он «залег на дно»: «Мне жаль вас разочаровывать!».

Он пояснил, что «Белый дом так и не вернул доступ», это сделала администрация Twitter.

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