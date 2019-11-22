В Москве подытожили работу форума «Россия студенческая»

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22 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 22:32  |  vz.ru
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«Северный поток – 2» вызвал приступ злобы у американских сенаторов

США вспомнили, что не остановили строительство российского газопроводаФото: Stefan Sauer/DPA-Zentralbild/
Global Look Press
Остановить строительство важнейшего российского газопровода «Северный поток – 2» можно «одним щелчком», уверяет один из американских сенаторов. Откуда среди парламентариев США такая ненависть к российским газовым проектам, когда ожидается начало работы газопровода и нужно ли Газпрому бояться агрессивных заявлений сенатора? Подробности...
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«Северный поток – 2» вывел «борцов с Путиным» на чистую воду

Евгения Чирикова на форуме в ВильнюсеФото: Форум свободной России/YouTube
Сенатор Тед Круз призвал ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока – 2» – потому что нельзя допустить, чтобы газопровод «улучшил финансовое положение России». Практически открытым текстом говорится о том, что необходимо лишить Россию части доходов – и это куда честнее, чем рассуждать об угрозе Украине или ущербе для экологии, как это делали недавно участники вильнюсского «Форума свободной России». Подробности...
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Борьба с хамством чиновников дошла до «перегибов»

Борьба с грязью на улицах должна быть для мэрии более приоритетной, чем борьба за чистоту речи в социальных сетяхФото: Донат Сорокин/ТАСС
Очередного российского чиновника увольняют за хамство в социальных сетях. На сей раз жертвой борьбы за корректность стала начальник управления культуры Петрозаводска Анна Лесонен. С формальной точки зрения она действительно назвала горожан «мразями». Но есть те, кто предлагает Лесонен наградить. И есть ощущение, что правда на их стороне, а борьба с хамством рискует превратиться в профанацию. Подробности...
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Сербов взбудоражил «шпионский скандал» с российским дипломатом

Видеоролик снимали профессионалы, но не в кинематографеФото: Кадр из видео
Настоящий шок переживают сейчас все политические круги Сербии, и это прямо связано с отношениями между этой страной и Россией. Все дело в скандальном видеоролике, на котором российский дипломат передает деньги некоему сербскому чиновнику. Кто и как снял эту видеозапись и как это повлияет на отношения Москвы и Белграда? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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У киргизского таксиста и хипстера есть общая мечта

Сергей Мардан, публицист
Если люди видят в семье универсальный рецепт счастья, это должно невероятно укреплять институт брака. Однако всеобщее требование обязательного счастья (современный человек именно требует, а не ждет) – основная причина огромного числа разводов. Подробности...

Тотальный либерализм добрался до классического искусства

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Гоген был слишком гетеро, слишком белый, слишком привилегированно-нищий. И таких Гогенов – тыщи, куда ни плюнь. Слюны не наберешь на все ваши обители зла – национальные галереи в каждой стране, забитые идейно вредными картинками, которые намалевали похотливые белые мужики. Подробности...
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С географией можно спорить

Максим Соколов, публицист
Батька исходит из того, что Белоруссия всегда будет подобна Венеции эпохи транзитного расцвета – просто в силу местоположения. Но геостратегия имеет свойство изменяться – особенно, когда в этом есть насущная нужда. Подробности...
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              В Москве подытожили работу форума «Россия студенческая»

              22 ноября 2019, 22:05

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              В Москве завершился VI общероссийский форум «Россия студенческая», в нем участвовали 800 студентов из 70 регионов страны.

              Основной темой обсуждения стала стратегическая роль органов студенческого самоуправления и студенческих объединений в реализации национальных проектов России, связи внеучебной деятельности с будущим профессиональным треком студентов.

              В рамках церемонии закрытия общероссийского форума «Россия студенческая» состоялась пленарная сессия на тему «Студенческое самоуправление как механизм соуправления академической средой».

              Открыл пленарное заседание министр науки и высшего образования Михаил Котюков: «Для университета самым важным и самым главным является студент. И большое внимание должно быть уделено тому, что будет делать студент после университета. А зачем вы учитесь? Чему должны научиться? Какие навыки освоить? И в этом контексте мы обсуждаем с ректорским сообществом вопросы реализации нацпроектов. В нацпроекте «Наука» в центре внимания – ученый, в национальном проекте «Образование» – в центре тот, кто приходит получать образование. Для высшего образования это, конечно, вы. И если университет по-настоящему ориентируется на подготовку конкурентоспособных выпускников, то, конечно, он будет во многом опираться на систему студенческого самоуправления. Я помню, мы обсуждали этот вопрос год назад, примерно в таком же формате. И мы договаривались, что органы студенческого самоуправления станут частью управленческих структур наших университетов. Так вот, за год в этом направлении уже многое сделано».

              Важную роль в формировании системы студенческого самоуправления отметил в ходе дискуссии заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков.

              «Система студенческого самоуправления безусловно важна, но мы как платформа «Россия – страна возможностей» считаем, что потенциал нашего сотрудничества со студенчеством еще не до конца реализован. Большая часть наших проектов направленна на возможность для самореализации именно студентов. Наша платформа открыта к студенческим инициативам с точки зрения реализации проектов, новых конкурсов. Президентская платформа объединяет уже 22 проекта. В большинстве из них могут участвовать студенты. Это крупнейшая в нашей стране студенческая олимпиада «Я – профессионал», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», конкурс «Цифровой прорыв», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», российская национальная премия «Студент года», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», наш совместный с ОНФ проект «Профстажировки 2.0» и многие другие. Каждый год все больше студентов участвуют в этих проектах. Так на третий сезон олимпиады «Я – профессионал» было подано 675 тыс. 239 заявок – на 30% больше, чем в прошлом году», – отметил Даванков.

              «Форум «Россия студенческая» зарекомендовал себя и на протяжении шести лет привлекает студенческую молодежь, как созидательный потенциал для долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации. Работу в сфере студенческих советов Российский союз молодежи и АСО России ведут уже долгие годы. Наша главная цель – помочь студентам в решении их проблем: сделать студенческий совет ключевым связующим звеном между молодежью и администрацией вуза», – подчеркнул председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий.

              «Я убежденный сторонник того, что студенты должны участвовать в самоуправлении, и уже сегодня студенты московского политеха участвуют в самоуправлении вузом. Это не просто игра, это не просто слова. Это реальные действия, которые выражаются в том, что руководители студенческого самоуправления каждую неделю, каждый понедельник принимают участие в совещаниях: рассказывают и ставят наболевшие вопросы, принимают решения по ним. Это обязательный перечень нормативных актов вуза, которые я не подписываю, пока он не завизирован соответствующими органами. Это касается и стипендии, например, и студенческих общежитий и так далее. Безусловно, меня радуют последние слова, я соглашусь с Михаилом Михайловичем: нам очень важно, чтобы из вуза вы вышли не просто хорошими техническими специалистами, с одной стороны, но и людьми, которые умеют работать с коллективом, с другой. Вы должны чувствовать локоть товарища при решении больших глобальных задач. Кто-то из вас пойдет по линии политики. И то, что сегодня часть из вас участвует в работе форуме как волонтер – это первый шаг. И никто не знает точно, кем вы будете, но знаем точно, что вас ждет успех.», – подытожил ректор московского политеха Владимир Миклушевский.

              Участниками форума в 2019 году стали лидеры и руководители студенческих клубов, председатели и активисты студенческих советов и объединений, представители региональных отделений АСО России, студенты, развивающие систему наставничества, представители студенческих медиацентров, организаторы молодежных и студенческих мероприятий, а также руководители студенческих комиссий по качеству образования.

              Образовательная программа «России студенческой» прошла по шести тематическим направлениям, которые включают в себя отдельные секции: «Студенческое самоуправление», «Наставничество», «Медиа», «Студенческий Event», «Качество образования» и «Студенческие клубы». Самыми популярными направлениями во время проведения заявочной кампании стали «Студенческое самоуправление» и «Студенческий Event».

              Всего о своем желании участвовать в форуме заявили более 1750 студентов из более 70 регионов России. Всего за 4 дня форума состоялось более 40 мастер-классов, открытых диалогов и встреч. В рамках программы форума участники трижды посетили «Завтраки с пользой», где в неформальной форме обсудили актуальные вопросы молодежи с известными спикерами. Среди них – Ирина Чеснокова – актриса, ведущая YouTube-шоу «Бар в большом городе»; Мария Белова – российская телеведущая, журналист, блогер; VJ АРЧИ – телеведущий, шоумен, vj, актер. Также участники посетили воркшопы от академии коммуникаций Wordshop.

              Организаторами форума выступили: общероссийская общественная организация «Российский союз молодежи», общероссийское общественное молодежное движение «Ассоциация студентов и студенческих объединений России», московский политехнический университет при содействии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи, комитета общественных связей и молодежной политики Москвы и Ресурсного молодежного центра.

              Общероссийская общественная организация «Российский союз молодежи» (РСМ) – одно из самых массовых, негосударственных, некоммерческих, неполитических молодежных объединений России. Главная цель – помочь молодому человеку найти свое место в жизни, самореализоваться и продвинуться по карьерной лестнице. Ежегодно около 4 млн молодых людей участвуют в программах и проектах РСМ. Региональные организации и общественные представительства ЦК РСМ работают в 75 субъектах РФ, в том числе, в республике Крым и городе федерального значения Севастополе.

              РСМ реализует программы и проекты по различным направлениям: патриотическое воспитание молодежи; развитие социальных инициатив у молодежи; содействие профессиональной занятости молодежи; развитие интеллектуального потенциала молодежи; международное молодежное сотрудничество; развитие кадрового потенциала молодежи; развитие и поддержка молодежного творчества; развитие внутреннего молодежного туризма.

              Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет президент Владимир Путин.

              АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 22 проекта: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», портал бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ-Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада кружкового движения НТИ.Junior».


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