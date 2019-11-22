Улицу столицы Зимбабве назовут в честь Брежнева

Одну из улиц столицы Зимбабве Хараре переименуют в честь бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, об этом сообщил министр информации Мангалисо Ндлову.

Правительство Зимбабве постановило переименовать несколько улиц и зданий в различных городах страны. В частности, бывшая Пятая авеню в столице Зимбабве теперь будет переименована в авеню Леонида Брежнева, передает РИА «Новости» со ссылкой на местный портал New Zimbabwe.

Кроме того, улицы Хараре и других городов получат имена бывшего лидера Кубы Фиделя Кастро, известного южноафриканского политика Оливера Тамбо, а также президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы и других местных государственных деятелей и политиков.

Ранее сообщалось, что в Киеве переименовали улицы в честь нацистских коллаборантов.