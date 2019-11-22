Чеченская социальная сеть «вернула» Крым России

Чеченская социальная сеть Mylistory исправила ошибку с геолокацией Крыма и «вернула» полуостров России, сообщил разработчик соцсети Магомед Эсханов.

Ранее пользователи заметили, что в соцсети Крым обозначен как территория Украины. Пользователи не могли указать местом проживания Россию.

«Ошибку мы уже исправили, буквально несколько часов назад. Приложение состоит из нескольких тысяч строчек кода. Когда в приложение внедрялась библиотека с городами, странами и так далее, мы сами города и страны не вписывали. Это была библиотека, созданная сторонним человеком, которая должна была своевременно обновляться, но просто тот человек своевременно этот момент не устранил, потому такое произошло», – сказал Эсханов ТАСС.

Социальная сеть стала популярна после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что начинает пользоваться ею. Вслед за главой республики профили в соцсети создали около 30 тыс. пользователей.