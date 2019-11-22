Путин наметил план по экономическому росту России

Президент Владимир Путин заявил, что экономический рост России в ближайшие три года необходимо сделать более устойчивым, качественным и динамичным.

«Как известно, 21 ноября Госдума приняла федеральный бюджет на 2020-2022 годы, а также бюджеты трех государственных внебюджетных фондов. Очевидно, что в течение следующих трех лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», – сказал президент на совещании по экономическим вопросам, передает ТАСС.

Путин также отметил, что за счет этого роста необходимо добиться увеличения доходов граждан.

Кроме того, глава государства предложил участникам совещания рассмотреть и другие текущие темы экономической повестки. «Что называется, сверим часы. Надеюсь, что эта сверка часов приведет к большей координации между различными министерствами, ведомствами, различными структурами, которые занимаются вопросами экономики», – сказал он.

Накануне Путин сделал прогноз по мировой экономике.