Арестован директор связанной с семьей иркутского губернатора компании

Представитель СК в Басманном суде Москвы заявил о связи директора компании «Звезда» Олега Хамуляка, обвиняемого в хищении 185 млн рублей у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Иркутской области, с действующим губернатором региона Сергеем Левченко и его сыном.

«Хамуляк связан близкой и доверенной связью с губернатором Иркутской области Левченко, депутатом законодательного собрания Иркутской области от фракции КПРФ Левченко А. С., который фактически осуществляет оперативное руководство ООО «Звезда», – сказал следователь, передает ТАСС.

Так следствие указало на невозможность избрания Хамуляку иной меры пресечения, кроме заключения под стражу. Он арестован до 20 января.

Ранее сообщалось, что сотрудники управления ФСБ и Следственного комитета провели в министерстве экономического развития Иркутской области. Речь шла о компании «Могилевлифтмаш», 51% которой владеет ООО «Звезда», напрямую связанная, по информации СМИ, с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко. После этого Хамуляк был задержан.