В МИД назвали число россиян в зарубежных тюрьмах

На данный момент около 6 тыс. граждан России находятся в тюрьмах за рубежом, большая часть из них находится там по обвинениям в бытовых преступлениях, сообщил начальник отдела консульского департамента МИДа Руслан Голубовский.

«Спектр обвинений, которые выдвигаются против российских граждан, весьма широк, часть из них, однозначно, имеет политическую подоплёку – как в делах (Марии, – прим. ВЗГЛЯД) Бутиной и (Кирилла, – прим. ВЗГЛЯД) Вышинского», – заявил Голубовский в ходе «круглого стола» в Госдуме, где обсуждалось создание механизма защиты задерживаемых за границей россиян, сообщает «Интерфакс».

Он добавил, что большая часть осужденных в других государствах россиян находятся в странах, где имеются больший российские диаспоры. Голубовский отметил, что «преступления, совершенные там, имеют зачастую бытовой характер», эта категория граждан, по его словам, также нуждается в поддержке со стороны России.

Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, сколько россиян содержится в украинских тюрьмах, и сколько граждан Украины – в российских.

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