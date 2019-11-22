Грызлов призвал повысить рейтинг «Единой России» к парламентским выборам

Председатель высшего совета «Единой России» Борис Грызлов на расширенном заседании экспертного совета партии заявил о необходимости повысить рейтинг ЕР к парламентским выборам.

Грызлов напомнил, что повестка расширенного заседания экспертного совета партии напрямую связана с подготовкой к парламентским выборам 2021 года. «Сразу скажу, что главная задача на выборах в Государственную думу – это сформировать такое парламентское большинство, которое гарантирует реализацию курса президента России Владимира Путина, сможет обеспечить политическую устойчивость и достижение национальных целей развития», – заявил Грызлов, слова которого приводятся в пресс-релизе «Единой России», поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Текущую политическую ситуацию он назвал «непростой». С одной стороны, «Единая Россия» смогла преодолеть кризисные явления, и на выборах 2019 года выступила значительно лучше, чем осенью 2018 года. «С другой стороны, совершенно ясно, что рейтинг нашей партии к моменту парламентских выборов должен стать существенно выше. А положительные результаты партийной работы – должны стать более ощутимы для граждан страны, для жителей каждого региона», – подчеркнул он.

Грызлов отдельно указал на связь между рейтингом партии, ее результатами на выборах и повседневной практической работой. «Опасной ошибкой будет считать, что можно выиграть выборы в 2021 году, не развивая, не совершенствуя другие направления партийной работы, кроме предвыборной агитации», – добавил он.

При этом, чтобы обеспечить парламентское большинство, «необходимо очень серьезное обновление». По словам Грызлова, обновление еще не закончено, хотя его «контуры во многом определены национальными целями и необходимостью консолидации российского общества». По мнению Грызлова, нужно формировать такие условия, чтобы общественные организации, профессиональные сообщества, инициативные группы были максимально заинтересованы в совместной работе с партией. «Это особенно важно в тех регионах, где у власти – оппоненты «Единой России», – отметил он.

Грызлов также отметил, что «Единая Россия» на выборах в Госдуму в 2021 году может выдвинуть новых кандидатов, а не только опытных политиков. «Не исключаю, что кто-то из новых людей, наряду с опытными политиками, сможет доказать свое право быть кандидатом в Государственную думу от партии «Единая Россия», например, по одномандатному округу», – сказал Грызлов, передает РИА «Новости».

Он отметил, что стержнем предвыборной работы единороссов должны стать «партийные кадры, при всем уважении к профессионализму тех специалистов, которых партия приглашает к участию в организации кампаний». В связи с этим, нужно подумать о дополнительных кадровых резервах, о привлечении к партийной работе новых активных людей, лидеров общественного мнения, подчеркнул Грызлов.