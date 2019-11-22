В Кремле признали, что с помощью пострадавшим от паводка «не все гладко»

ПрезидентВладимир Путин получает информацию о том, что в ситуации с оказанием помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области «не все гладко», хотя уже проделана большая работа, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что Путину докладывают о ситуации, он держит процесс под своим контролем, передает ТАСС.

«Известно, что там не все гладко: проделана большая работа, но далеко не все гладко», – добавил он, подчеркнув, что в Кремле об этом знают.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что ситуацию на контроле также держат вице-премьер Виталий Мутко и региональные власти.

Напомним, в конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся четверо.

За время паводка было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тыс. человек.

В ноябре ОНФ попросил прокуратуру проверить нарушения в оказании помощи жителям Иркутской области.