Песков назвал невозможным публичное расследование ЧП под Северодвинском

Расследование инцидента, произошедшего в августе на полигоне под Северодвинском, может носить только закрытый характер, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Речь идет об испытании новых систем вооружения. Поэтому, конечно, расследования, которые могут осуществляться и осуществляются в этой связи, ни коим образом не могут быть публичны», – сказал Песков,

Он подчеркнул, что расследование носит «исключительно закрытый, секретный характер», передает ТАСС.

Напомним, в начале августа при испытании двигательной установки на полигоне Минобороны под Северодвинском произошел взрыв. Погибли пять сотрудников Росатома. Путин тогда подтвердил, что трагедия под Северодвинском произошла при работе над перспективными образцами вооружения.