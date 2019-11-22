МИД обвинил Nikkei в нагнетании антироссийских настроений

Японское издание Nikkei намеренно нагнетает антироссийские настроения, публикуя лживые утверждения о внешней политике России, говорится в сообщении МИД.

«25 октября японская газета Nikkei опубликовала статью «Допущенное Дональдом Трампом сближение Анкары и Москвы отразится на единстве НАТО». В контексте рассуждений об усиливающейся угрозе со стороны России в отношении европейских стран, в статье указывается на якобы ведущееся нашей страной размещение ракет средней дальности в ядерном оснащении», – говорится в сообщении российского МИД.

В ведомстве это утверждение назвали ложью. «Несмотря на односторонний выход США из ДРСМД и прекращение его существования, в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, все действия относительно разработки, производства и размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования будут носить исключительно ответный, зеркальный характер. Россия не будет их размещать в тех регионах и до тех пор, пока там не появится подобное оружие американского производства», – подчеркнули в министерстве.

«Отмечаем намеренное нагнетание японским изданием Nikkei антироссийских настроений. Призываем редакционную коллегию этого японского СМИ подходить более аккуратно к содержанию публикуемых материалов, избегать искажений и передергиваний при трактовке российской внешней политики», – добавили в МИД.