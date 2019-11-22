«Мисс Беларусь» отреагировала на статью The Times о романе с Лукашенко

Депутат палаты представителей Национального собрания Белоруссии (нижняя палата республиканского парламента) нового созыва, «Мисс Беларусь – 2018» Мария Василевич раскритиковала британскую газету The Times за публикацию «лживых фактов».

«Я за свободу слова. Но будь добр нести ответственность за каждое сказанное тобой слово. Особенно если ты журналист. Особенно если ты журналист ведущего издания», – написала она на своей странице в Instagram.

По словам Василевич, задачей журналиста является не попытка убедить и навязать обществу свое мнение, а публикация «максимально объективной информации».

«Но у нас другая ситуация – журналистика мнений. Для большего хайпа, для высоких рейтингов, для формирования угодного для кого-то общественного мнения, журналисты освещают ситуацию как того требуют поставленные перед ними задачи», – подчеркнула она.

«Можем ли мы после этого называть их журналистами? Откуда тогда нам узнать правду? И кому нам доверять, если даже известное издание позволяет себе публиковать лживые факты? Это ли профессиональная журналистика?» – задается вопросами депутат.

В понедельник The Times проанализировала выборы депутатов парламента Белоруссии, рассказав о самом молодом депутате страны – 22-летней королеве красоты Василевич. Отмечалось, что иногда она появляется на официальных и неформальных мероприятиях, где присутствует глава республики Александр Лукашенко. Автор публикации в The Times утверждает, что Лукашенко и Василевич связывает «романтическая связь».