Банду махинаторов с драгметаллами задержали в Дагестане

Банду, занимавшуюся махинациямии с золотом и серебром, задержали в Дагестане, обнаружено 65 килограммов драгметаллов, сообщила пресс-служба ФСБ.

«Федеральной службой безопасности совместно с МВД и прокуратурой пресечена в республике Дагестан деятельность преступной группы из числа граждан РФ, причастных к уклонению от обязательной сдачи на аффинаж полученных из вторичного сырья драгоценных металлов в крупном размере», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В пресс-службе рассказали, что в 2015-2019 годах члены банды и предприниматели, работающие в сфере обращения драгметаллов, купили лом драгоценных металлов массой более одной тонны золота и 15 тонн серебра на сумму свыше 2 млрд рублей. Изготовленные из лома ювелирные изделия члены банды сдавали в Прикаспийскую государственную инспекцию пробирного надзора (ПГИПН), при этом уклонялись от обязательной их сдачи государству на аффинаж.



«По местам жительства и работы задержанных, а также в административных помещениях ПГИПН изъято более 15 килограммов золота, 50 килограммов серебра, а также поддельные клише оттисков государственного пробирного клейма», – говорится в сообщении ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по ст. 192 УК РФ «Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней», по которой грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в июле 2016 года полицейские в Северной Осетии разоблачили банду торговцев оружием и изъяли у них золотой пистолет «Маузер», который подозреваемые оценили в 2,5 млн рублей.