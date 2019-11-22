Турция заявила о задержании в Сирии готовившего теракты в России боевика

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что в Сирии пойман боевик запрещенной в России террористической группировки ИГ*, являющийся организатором терактов в России и Германии.

«Мы захватили в сирийском Аазазе одного из главных террористов ИГ* по имени Джихад ад-Дин аль-Насир Убейде, он из высшего руководства группировки, по кличке Юсуф Худа. Он изготавливал бомбы, обучал их делать, в том числе по интернету, вербовал боевиков и создал сеть смертников, готовил теракты и убийства с помощью ядов. Организовал теракт в России в 2018 году, а также в немецком Гамбурге», – передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Hurriyet слова Сойлу.

Он добавил, что захваченный в Сирии боевик причастен к организации 20 терактов.

Напомним, в понедельник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что именно Анкара схватила близкого соратника главаря запрещенной в России террористической организации «Исламское государство**» Абу Бакра аль-Багдади, который позднее указал на его местоположение.

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