Адвокаты мусульманских общин стали защитниками срочника Шамсутдинова

Адвокаты от мусульманских общин будут бесплатно защищать солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, подозреваемого в убийстве восьми сослуживцев в Забайкалье, сообщил его отец Салим Шамсутдинов.

Салим Шамсутдинов рассказал, что заключить договор раньше не получалось, так как адвокаты находятся в разных городах России. С ними удалось встретиться в Москве, передает ТАСС.

«Адвокаты представляют мусульманские общины и защиту нам оказывают абсолютно бесплатно, но вот их расходы на проживание, проезд и другие какие-то, конечно, нужно помочь покрывать», – отметил он.

По его словам, новые защитники «безнадежным дело (...) не считают и на днях отправятся в Читу».

Ранее интересы Шамсутдинова представлял государственный адвокат Лев Асауленко.

Напомним, Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам на ремонтно-технической базе в Забайкалье. Погибли восемь человек, в том числе два офицера. Еще двое получили ранения.

После инцидента министр обороны Сергей Шойгу раскритиковал подчиненных в воинской части в Забайкалье.