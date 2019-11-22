Аспирант выпал из окна общежития МГУ

Аспирант экономического факультета в пятницу утром выпал из окна седьмого этажа общежития МГУ, сообщил источник.

Утром в пятницу в полицию поступило сообщение о том, что 32-летний мужчина кричит из окна: «Помогите! Убивают бандиты!».

Прибывшим на место правоохранителям мужчина дверь не открыл. Когда администратор общежития принесла запасной ключ и стражи порядка вошли, то увидели аспиранта, который бегал по комнате и махал руками. На просьбы успокоиться мужчина не отреагировал, в какой-то момент молодой человек выпал из окна.

По данным Life, травмы оказались несовместимыми с жизнью. Приехавшая на место скорая констатировала смерть аспиранта в 7.00.