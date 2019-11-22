Аспирант выпал из окна общежития МГУ

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22 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 10:22  |  vz.ru
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«Северный поток – 2» вызвал приступ злобы у американских сенаторов

США вспомнили, что не остановили строительство российского газопроводаФото: Stefan Sauer/DPA-Zentralbild/
Global Look Press
Остановить строительство важнейшего российского газопровода «Северный поток – 2» можно «одним щелчком», уверяет один из американских сенаторов. Откуда среди парламентариев США такая ненависть к российским газовым проектам, когда ожидается начало работы газопровода и нужно ли Газпрому бояться агрессивных заявлений сенатора? Подробности...
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Антироссийская пропаганда сконцентрировалась на унитазах

На видео ФСБ России хорошо видно, что унитазы в гальюнах украинских кораблей целы и невредимыФото: кадр из видео
В производстве антироссийских фальшивок Украина скатилась до в прямом смысле туалетных аргументов. В Киеве утверждают, что Россия, возвращая Украине ее военные катера, сняла с кораблей «даже унитазы». Мало того, что это прямая ложь. Куда забавнее то, что уже не первый раз туалетные принадлежности фигурируют в бездоказательных обвинениях в адрес России и ее вооруженных сил. Подробности...
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Москва успешно скрестила метро и электрички

Открыть важнейший для Москвы транспортный проект приехал президент ПутинФото: Сергей Карпухин/ТАСС
В столице запущены «Московские центральные диаметры» – МЦД. В официальной церемонии открытия принял участие Владимир Путин – он проехал на новом поезде «Иволга» по МЦД-1 от Белорусского вокзала до станции «Фили». Участие президента страны полностью соответствует важности запущенного проекта. В чем большие плюсы новой дороги и ее небольшие минусы? Подробности...
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Сербов взбудоражил «шпионский скандал» с российским дипломатом

Видеоролик снимали профессионалы, но не в кинематографеФото: Кадр из видео
Настоящий шок переживают сейчас все политические круги Сербии, и это прямо связано с отношениями между этой страной и Россией. Все дело в скандальном видеоролике, на котором российский дипломат передает деньги некоему сербскому чиновнику. Кто и как снял эту видеозапись и как это повлияет на отношения Москвы и Белграда? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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С географией можно спорить

Максим Соколов, публицист
Батька исходит из того, что Белоруссия всегда будет подобна Венеции эпохи транзитного расцвета – просто в силу местоположения. Но геостратегия имеет свойство изменяться – особенно, когда в этом есть насущная нужда. Подробности...
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От Минздрава не зависит продолжительность жизни

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Жрецы объясняли необходимость существования фараона и его богатства тем, что без его ритуалов Нил не разольется. Многие верили. Каждый раз про это вспоминаю, когда читаю очередную статистику нашего Минздрава. Подробности...
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Человечество бьется в экологической истерике

Максим Кронгауз, лингвист, доктор филологических наук
Словом года стало словосочетание (что само по себе неприятно) climate emergency. Русский перевод «чрезвычайная климатическая ситуация» (или «климатическое ЧП») выглядит просто отталкивающе. Подробности...
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      В Москве запустили МЦД

      В российской столице запустили первые две ветки центральных диаметров (МЦД) – нового транспортного проекта, который в перспективе соединит десять радиальных направлений московского железнодорожного узла. Диаметры должны существенно облегчить жителям пригородов доступ к центру и другим районам столицы
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      Проект нового плацкартного вагона

      Макет нового плацкартного вагона в натуральную величину показали на ежегодной выставке «Транспорт России», проходящей в московском Гостином дворе. Главная особенность концепта – наличие индивидуального пространства для пассажиров
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      Историк Соколов в бронежилете на следственном эксперименте

      В пятницу арестованного историка Олега Соколова привезли на следственный эксперимент на набережную реки Мойки в Санкт-Петербурге, где, по данным следствия, он пытался утопить отрубленные руки своей убитой молодой невесты
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              Аспирант выпал из окна общежития МГУ

              22 ноября 2019, 10:14

              Текст: Алина Назарова

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              Аспирант экономического факультета в пятницу утром выпал из окна седьмого этажа общежития МГУ, сообщил источник.

              Утром в пятницу в полицию поступило сообщение о том, что 32-летний мужчина кричит из окна: «Помогите! Убивают бандиты!».

              Прибывшим на место правоохранителям мужчина дверь не открыл. Когда администратор общежития принесла запасной ключ и стражи порядка вошли, то увидели аспиранта, который бегал по комнате и махал руками. На просьбы успокоиться мужчина не отреагировал, в какой-то момент молодой человек выпал из окна.

              По данным Life, травмы оказались несовместимыми с жизнью. Приехавшая на место скорая констатировала смерть аспиранта в 7.00.


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