Родные погибшего от падения сосульки в Москве заступились за обвиняемого

Дочь погибшего от падения сосульки в Москве Романа Беликова в суде заступилась за обвиняемого по этому делу помощника инженера управляющей компании «Дом-мастер» Дмитрия Авилова, сообщили СМИ.

Как пишет «Московский комсомолец», трагедия произошла 15 января этого года возле дома 20 по Лялину переулку, где на голову Беликова обрушилась глыба из льда и снега. Через три дня мужчина скончался.

Следствие установило, что за очисткой домов от снега и наледи в Лялином переулке должен был следить 36-летний помощник главного инженера управляющей компании «Дом-мастер» Дмитрий Авилов, который позднее признал свою вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке.

«Когда прокурор запросил для обвиняемого три года реального срока, на его защиту встали сын и дочь Беликова. Они сказали, что погибшего отца вернуть нельзя, а реальный срок наказания сделает несчастными многих людей, родных и близких помощника инженера», – пишет издание.

В итоге за выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека, Басманный суд приговорил Авилова к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

Напомним, в марте 2018 года ледяная глыба упала на балерину в центре Москвы.