Мужчина открыл стрельбу из автомата в Ленобласти

В деревне Колтуши в Ленинградской области мужчина устроил стрельбу из автомата из окна многоквартирного дома, сообщили в региональном главке МВД.

Как сообщает «Пятый канал» со ссылкой на главное управление МВД по региону, причиной инцидента стал семейный скандал.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции.

Напомним, в декабре 2018 года в центре Брюсселя открыли стрельбу из автомата Калашникова.