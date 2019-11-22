Москва обвинила ЕС в зачистке информационного пространства

ЕС продолжает зачистку своего информационного пространства от российских медиаресурсов, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Он заявил, что ЕС «штампует различные документы», используя в качестве предлога «борьбу с дезинформацией». При этом создаются «рамочные политические условия для охоты на ведьм в медийном поле», передает ТАСС.

ЕС усиливает финансирование структур, которые ведут борьбу против альтернативных точек зрения в СМИ, но сам «активно занимается пропагандой». В частности, готовит «телеканал на русском языке», призванный «доносить ценностные установки ЕС», заявил Лукашевич.

Он отметил, что Facebook, Google, Microsoft и другие «крупнейшие телекоммуникационные компании» так и не смогли «предъявить конкретные доказательства распространения Россией дезинформации», не смогли этого сделать и еврочиновники.

При этом, как заявил постпред России, можно не сомневаться, что поиск «злодеяний» Москвы «будет продолжен».

Напомним, заявления о дезинформации стали важной частью антироссийской кампании на Западе. ЕС даже решил разработать кодекс борьбы с «российской дезинформацией».

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