Белоруссия выступила против появления у своих границ танков США

Замглавы МИД Белоруссии Олег Кравченко рассказал в Вашингтоне, какую реакцию вызовут американские танки рядом с белорусской границей.

По его словам, такая ситуация «однозначно будут рассматриваться многими как знак усиления напряженности», даже если речь идет об учениях, но вряд ли позиция Минска как-то изменит планы США и НАТО.

Кравченко выразил надежду, что «США и НАТО будут прозрачны так же, как была Белоруссия до и во время учений «Запад–2017», передает РИА «Новости».

Он заверил, что ни со стороны Минска, ни со стороны США или Европы «нет предложений об игре, о разменах, об отказе от сотрудничества с Россией». Кравченко сказал, что его страна «этого не приняла бы», но «об этом и речь не идет».

Замглавы МИДа сообщил, что у Минска и Вашингтона имеется политическая воля для улучшения отношений, но вряд ли она «приведет к каким-то уж слишком быстрым и слишком масштабным прорывам».

Пока обсуждаются «возвращение послов, возвращение к нормальному состоянию дел, к нормальной инфраструктуре в отношениях», заявил он. При этом «дорожной карты» как таковой нет», но «есть нормальный диалог», в котором присутствуют «разногласия».

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