«Танцующая толстая девочка» из Казани заявила на хейтеров в прокуратуру

Известная в Сети под ником «танцующая толстая девочка» 18-летняя Марита Хундадзе из Казани обратилась в прокуратуру с требованием проверить хейтеров, оскорбляющих ее в интернете, на предмет нарушения закона.

Девушка выкладывает в Сети видео, на которых танцует в разных общественных местах. Ролики с ее участием быстро распространились в соцсетях, однако не все пользователи поддержали творчество Маргариты, сообщает «НТВ».

На странице девушки ненавистники пишут оскорбительные комментарии в ее адрес: «животное», «жируха», «крыса», а также шлют сообщения с угрозами. В прокуратуре сообщили, что проведут проверку по факту заявления танцовщицы.

Ранее общественники из Владивостока потребовали от Алексея Навального и Ксении Собчак извинений за то, что те высмеяли лишний вес депутата-инвалида Дмитрия Поташева.

«Люди, которые кричат на каждом углу о толерантности и демократических свободах, на всю страну облили грязью человека, который показался им толстым», – заявил тогда президент Дальневосточной организации инвалидов «Ковчег», участник праймериз ЕР Артем Моисеенко.