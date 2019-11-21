Лавров указал на противоречивый характер заявлений Помпео по Израилю и Палестине

Заявления госсекретаря США Майка Помпео по израильским поселениям противоречат всем имеющимся решениям и заводят ситуацию в тупик, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Малайзии Сайфуддином Абдуллой.

Лавров указал: заявления, подобные сделанным госсекретарем США о том, что Вашингтон больше не считает легитимным израильские поселения на западном берегу реки Иордан, «прямо противоречат всем имеющимся решениям, под которыми подписывались все страны мира, и они по большому счету заводят ситуацию в тупик», передает РИА «Новости».

Министр подчеркнул, что Москва будет выступать за возвращение к полному и безусловному уважению всех имеющихся договоренностей по палестино-израильскому урегулированию.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона больше не считает, что израильские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушают международное право.

В МИД России заявили, что решение Вашингтона обострит палестино-израильские отношения. В ООН также осудили решение США.