Работодатели раскрыли планы по новогодним премиям

Больше половины работодателей в России не собираются выплачивать премии сотрудникам по итогам года, следует из исследования сервиса по трудоустройству «Работа.ру».

В исследовании говорится, что «51% работодателей совсем не планируют выплачивать премии в конце года», передает ТАСС.

При этом 30% опрошенных отметили, что руководство наградит премиями только сотрудников некоторых категорий.

19% респондентов заявили, что премии в их компании будут выплачивать всем сотрудникам.

В пресс-службе «Работа.ру» сообщили, что опрос проводился в ноябре 2019 года среди 1 тыс. представителей компаний по подбору персонала.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали рост зарплат.