Канделаки придумала прозвище для Саакашвили

Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала решение Верховного суда Украины признать законным выдворение экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили из страны в феврале 2018 года.

«Теперь этот цирк одного актера обещает переехать в Страсбург, чтобы отстаивать свои права, но сколько цены в словах человека, который с 2013 года только и делает, что треплет языком?» – написала Канделаки в Telegram.

«Саакашвили собственными руками сначала превратил себя в человека без родины, предав ее интересы, а потом стал настолько токсичным, что его впору называть Миша «Депортация». Хорошо там, где вас нет, Михаил Николозович. Хорошо там, где вас нет», – добавила она.

Напомним, Саакашвили получил гражданство Украины в 2015 году, тогда же было прекращено его грузинское гражданство. В 2017 году Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства, в 2018 году его задержали в Киеве и выдворили в Польшу.

Заняв пост президента Украины, Владимир Зеленский вернул гражданство Саакашвили. Экс-президент Грузии посетил украинскую столицу уже на следующий день.