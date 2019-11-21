Москвичам пообещали погоду «миллион на миллион»

Ясная погода без осадков и рекордно высокое атмосферное давление ожидают москвичей в четверг, температура воздуха опустится до -2 градусов, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня первый день метеорологической зимы, погода на нашем профессиональном сленге «миллион на миллион»: ни облачка, исключительно ясная погода, никаких осадков. Температура 0 – минус 2 в Москве, 0 – минус 5 в Подмосковье», – передает РИА «Новости» слова Тишковца.

Он отметил также, что ветер юго-восточный, его скорость составит 2-7 метров в секунду.

«Давление чрезвычайно высокое – 770 миллиметров ртутного столба при норме 747. В XXI веке это вообще самое высокое значение для этого дня, предыдущее значение было 21 ноября в 2016 году – 764,8», – рассказал Тишковец.

Он добавил, что это негативно скажется на состоянии людей.

«Такое высокое давление сравнимо по ощущениям с тем, как будто бы человек погружается в шахту глубиной 250-300 метров, то есть на вас давит дополнительный столб воздуха», – сказал метеоролог.

Тишковец рассказал также, что за всю историю метеонаблюдений в ноябре рекордный показатель атмосферного давления был 776 миллиметров ртутного столба.

Напомним, ранее в четверг синоптики пообещали москвичам морозную погоду.

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