Жители Эстонии остались без лекарств из-за крыс

По всей Эстонии около 17.30 мск отключился портал, предоставляющий электронные государственные услуги. Причиной оказалось повреждение кабеля крысами.

Крысы перегрызли оптоволоконный кабель в уезде Харьюмаа близ Таллина. Из-за этого прекратилось оказание услуг департамента государственной информационной системы (RIA), передает «Интерфакс».

В тяжелом положении оказались нуждающиеся в медпомощи и те, у кого закончились лекарства – врачи выписывают их в Эстонии по интернету.

Сбой затронул только государственную телекоммуникационную систему.