Открылся чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями «Абилимпикс»

Открылся Пятый национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями «Абилимпикс», свои приветственные слова участникам направил президент России Владимир Путин, его слова зачитала советник президента Александра Левицкая.

«За прошедшее время ваш востребованный проект получил широкую поддержку общественных организаций, представителей волонтерских, добровольческих движений, бизнеса, НКО. «Абилимпикс» внес серьезный вклад в решение таких важных проблем, как формирование доступной среды, создание условий для профессиональной и творческой самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья», – говорится в приветствии главы государства, передает ТАСС.

Также в приветствии отмечается, что «Абилимпикс» помогает активным участникам совершенствовать навыки и умения, находить себя и в жизни, и в работе.

«Убежден, что и в нынешнем году вы сумеете ярко проявить себя, вдохновить гостей чемпионата своей энергией и талантом. И, конечно, продемонстрируете готовность нашей страны к проведению в 2021 году 10-го юбилейного международного чемпионата», – подчеркнул президент.

Также приветственное слово направила вице-премьер Татьяна Голикова, его зачитала министр просвещения Ольга Васильева.

«За четыре года в конкурсах «Абилимпикс» приняло участие более 24 тыс. человек, из которых почти 17 тыс. продолжили обучение и были трудоустроены. При этом число чемпионатов с 2016 года увеличилось почти в шесть раз», – следует из приветствия.

В 2019 году в соревнованиях, которые проходили по всей России, приняли участие более 10 тыс. человек, из них в Москву на финальный этап приехало более 1,8 тыс. человек из всех регионов страны, отметила министр.

По итогам чемпионата будет дан старт формированию состава национальной сборной для участия в международном чемпионате «Абилимпикс» в 2021 году, добавила она.

«Россия присоединилась к всемирному движению «Абилимпикс» в 2014 году, тогда было 390 участников, 29 регионов. Сегодня у нас 1800 участников, 85 регионов страны. Страна провела все региональные чемпионаты, и на сегодняшний день у нас 61 компетенция, которая является основной, и 32 компетенции ... как компетенции презентации», – сказала журналистам Васильева, передает РИА «Новости».

«Нам очень важно, чтобы каждый из них, имеющий особенности со здоровьем, смог найти себя в жизни, смог стать счастливым человеком, счастливее, чем тогда, когда он получает удовлетворение творческое от того, что он делает», – добавила министр.

Пятый национальный чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» пройдет в Москве с 20 по 22 ноября. Он является одним из проектов АНО «Россия – страна возможностей» и реализуется в рамках национального проекта «Образование».

В течение года по стране проходили региональные соревнования, в них приняли участие свыше 10 тыс. человек. На финальный этап чемпионата в Москву приехали более 1800 конкурсантов из всех 85 регионов России, их работу будут оценивать свыше 500 отобранных экспертов, а помогать на площадках гостям и участникам соревнований будут около 400 волонтеров. Участники будут состязаться в мастерстве по 62 основным компетенциям.