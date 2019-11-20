В СПЧ считают оптимальной позицию России по вопросу смертной казни

Россия занимает оптимальную позицию в подходе к теме смертной казни, заявил газете ВЗГЛЯД член Совета по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов.

Ранее председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов сказал студентам-юристам, что является сторонником смертной казни. Свою точку зрения он обосновал тем, что никакое «пожизненное заключение» не будет соизмеримым наказанием для человека, убившего десятки людей.

«У нас существует cвобода слова, и каждый человек свободен в своих убеждениях, если они не выходят за рамки закона. На сегодняшний день смертная казнь у нас в России не применяется в силу того, что мы живем в общеевропейском доме и придерживаемся существующих в Европе принципов», – говорит Борисов.

Член СПЧ подчеркнул, что в некоторых штатах США, где применяют данную меру наказания, несколько тысяч граждан стоят в «очереди», ожидая исполнения смертного приговора, что как минимум негуманно.

«На данный момент в России соблюдается определенный баланс: с одной стороны, у нас предусмотрена смертная казнь уголовным наказанием, а с другой стороны она не применяется в исполнении и не учитывается в приговорах уголовным судом», – отметил Борисов.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что вопрос о возврате смертной казни в Кремле не обсуждается.