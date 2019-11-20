Путин признал проблемы в работе правоохранительной системы

Президент Владимир Путин заявил, что российские власти видят проблемы в работе правоохранительной системы и будут работать над их решением.

«Недавно приняты соответствующие решения по улучшению работы правоохранительной системы. Мы видим здесь проблемы определенные и будем над этим работать», – передает РИА «Новости» слова Путина на форуме «Россия зовет!».

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