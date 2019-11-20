Путин призвал стремиться к «зеленому» балансу энергетики

Россия будет стремиться к тому, чтобы баланс энергетики был как можно более «зеленым», никто не хочет, чтобы люди вернулись в пещеры из-за коллапса, заявил президент Владимир Путин на форуме «Россия зовет!».

«Наша цивилизация достаточно активно развивается. Никто не хочет, чтобы в конечном итоге как результат этого развития все мы опять оказались в пещерах или в результате экологического коллапса, либо в результате каких-то других непредвиденных обстоятельств», – заявил он, передает РИА «Новости».

В связи с этим президент призвал стремиться к «зеленому» балансу энергетики. «Мы, разумеется, как ответственные люди, и мы в России считаем себя именно таковыми, мы будем стремиться к тому, чтобы баланс нашей, во всяком случае в России, энергетики был как можно более «зеленым», – заявил он.

Путин также отметил, что сегодня российский энергобаланс является одним из самых «зеленых» в мире.

Летом Путин на втором Глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS) в Екатеринбурге назвал призывы отказаться от технологического прогресса ради сохранения природы «мракобесием» и «путем в никуда».

До этого Путин заявил, что в будущем мир может столкнуться с недобросовестными попытками конкуренции в сфере экологии.