Оперативники заманили на фотосессию прогуливавшую обязательные работы россиянку

Осужденную за незаконное приобретение наркотиков жительницу Екатеринбурга привлекли к ответственности за неисполнение обязательных работ.

«За совершенное деяние ее приговорили к 400 часам обязательных работ. Она явилась в филиал уголовно-исполнительной инспекции, ей выдали предписание об отбытии наказания (уборка Широкореченского кладбища). Осужденная прогуливала работу, по месту жительства не находилась, не отвечала на звонки инспектора», – пояснили в ГУФСИН, передает e1.ru.

Девушку объявили в федеральный розыск, сотрудники правоохранительных органов с помощью соцсетей выяснили, что она мечтает работать в модельном бизнесе.

Ей предложили от лица модельного агентства провести пробную фотосессию, назначили дату и время встречи на фотостудии в Екатеринбурге, на что та согласилась.

«Девушка подготовилась к фотосессии – сделала макияж, подобрала соответствующий, на ее взгляд, наряд. В фотостудии ее ждали сотрудники отдела розыска оперативного управления ГУ ФСИН по Свердловской области. Гражданка была доставлена в отдел полиции по месту задержания, затем в суд. Постановлением Ленинского районного суда неотбытая часть наказания была заменена на лишение свободы (около двух месяцев), срок наказания будет исчисляться с момента лишения свободы», – заключили в ведомстве.

В мае 2019 года приставы в Астрахани нашли должника, просрочившего платежи больше чем на 200 тыс. рублей в могиле на кладбище.