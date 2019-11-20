Путин назвал справедливым переход Башкирии части пакета «Башнефти»

Президент Владимир Путин на пленарном заседании форума «Россия зовет!» назвал справедливым переход части пакета «Башнефти» Башкирии.

«Что касается ситуации в «Башнефти», то я думаю, что это справедливо, когда значительная часть пакета перешла республике, чего раньше не было», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

Комментируя приобретение пакета «Башнефти» Роснефтью, путин отметил, что государство не вмешивается в текущую деятельность компаний.

«Что касается работы конкретно компаний, то, конечно, здесь нужно погрузиться просто в реалии происходящих событий. Но у нас много компаний, я не могу погрузиться в каждую из них, и нет такой цели, потому что Роснефть – хоть и компания с преимущественно государственным участием, она работает в рынке, и она подчиняется решениям, которые принимаются акционерами – и на общих собраниях, и исполнительными органами. Государство не вмешивается в текущую деятельность компаний», – заявил Путин.

Роснефть в 2016 году в рамках приватизации купила 60,16% обыкновенных акций (50,0755% уставного капитала) «Башнефти» за 329,7 млрд рублей, а в марте по итогам оферты выкупила у миноритариев акции еще почти на 50 млн рублей. В итоге Роснефти принадлежит 69,3% голосующих акций «Башнефти». Другой крупный акционер – Башкирия, которая владеет блокирующим пакетом акций.