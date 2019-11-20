Путин призвал менять ситуацию с отсутствием роста реальных доходов

Зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте, ситуацию нужно менять, заявил президент Владимир Путин.

«Считаю, что одним из ключевых индикаторов экономического развития, безусловно, являются реальные доходы населения. Известно, что сегодня заработные платы в России растут и в номинальном, и в реальном выражении, однако при этом располагаемые доходы граждан практически стоят на месте», – передает слова Путина РИА «Новости».

Президент отметил, что нужно менять ситуацию. Путин назвал это «важнейшим направлением работы правительства».

«Результаты здесь пока весьма скромные», – добавил он.

В августе Путин уже отмечал, что медленный рост реальных доходов россиян вызывает беспокойств.

Ранее Росстат сообщил о росте реальных располагаемых доходов россиян в третьем квартале 2019 года. Минфин объяснял это тем, что снизилась инфляция и россияне стали меньше платить по потребительским кредитам.