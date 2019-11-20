Путин спрогнозировал инфляцию ниже 3% в 2020 году

Президент Владимир Путин на пленарном заседании инвестиционного форума «Россия зовет!» заявил, что уровень инфляции в начале 2020 года может опуститься ниже 3%.

«Особое внимание хочу обратить на динамику инфляции: текущий рост потребительских цен – 3,6%, а в начале будущего года мы вполне можем увидеть цифру 3% и, может быть, даже ниже», – заявил глава государства, передает ТАСС.

Он отметил, что снижение инфляции происходит быстрее, чем ожидали эксперты. «И здесь есть определенные риски для оживления экономики, для динамики совокупного спроса», – признал Путин.

Он пообещал «держать этот вопрос на постоянном контроле, будем в постоянном контакте находиться с правительством, Центральным банком, уважая их предусмотренные законом права и независимость».

По оценке президента, «в целом ценовая стабилизация – это большое достижение для России, результат последовательной, системной работы правительства и Центрального банка, она открывает новые возможности для наращивания темпов и качества – что самое главное – экономического роста».

По данным Минэкономразвития, инфляция в России в 2019 году составит 3-3,3%. Кроме того, МЭР не исключило инфляции ниже 3% в 2020 году.