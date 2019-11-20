Бахрейн предложил сотрудничество российским нефтегазовым компаниям

Бахрейн приглашает российские нефтегазовые компании к работе в королевстве, заявил министр иностранных дел Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Мы хорошо взаимодействуем и в нефти, и в энергетике в целом, в торгово-экономической сфере. Приглашаем российские нефтегазовые компании работать в Бахрейне», – сказал он, передает РИА «Новости».

Ранее Халед бен Ахмед Аль Халифа сообщил, что российская компания «Росгеология» заканчивает исследование нового нефтяного месторождения в Бахрейне.