Кремлю задали вопрос по делу главы «Рольфа»

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20 ноября, среда  |  Последнее обновление — 14:21  |  vz.ru
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У мировой экономики есть только один удачный сценарий для России

России важно понимать, что будет с мировой экономикойФото: Markus Brunner/imageBROKER.com/Global Look Press
Экономисты пытаются предугадать, по какому пути пойдет мировая экономика, от которой зависит в том числе и благополучие России. Одни ждут замедления, другие, наоборот, роста мирового ВВП. Третьи считают, что на за горами новый экономический кризис. Что же заставляет экономистов делать такие разнонаправленные прогнозы, кто из них прав и что ждет Россию?  Подробности...
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Эстония позарилась на исконно русские земли

В Печорах находится основанный в 15-м веке Псково-Печорский Свято-Успенский мужской монастырьФото: Kremlin Pool/Global Look Press
В Эстонии вспомнили о пяти процентах якобы своей территории, находящейся в российской оккупации, и потребовали вернуть. В Кремле озвученные требования назвали неприемлемыми. На какие русские земли и на каком основании претендуют в Таллине? Как на эстонцев повлияла диагностированная Францией «смерть мозга» НАТО и почему они решились озвучить свои претензии именно сейчас? Подробности...
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Доверчивых россиян защитят от сотовых мошенников

В любой момент вам может позвонить «социальный инженер» из банды мошенниковФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Кибермошенничество с помощью смартфонов приняло угрожающий характер. Об этом с цифрами и фактами на руках говорят и в МВД, и в Центробанке, и в антихакерских лабораториях. Мошенники звонят в банки, представляясь клиентами, звонят гражданам от имени банков – объем киберкраж исчисляется миллиардами рублей. Можно ли технически остановить эту криминальную волну и что этому мешает? Подробности...
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США вводят санкции против красоты русских женщин

Алина Санько стала очередной жертвой самоизоляции СШАФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Представительница России по вине США потеряла шансы быть признанной главной красавицей планеты. А все из-за особенностей визовой политики, которую ведет Вашингтон. Самое интересное, что это касается не только России – жертвой самоизоляции самой могущественной на планете державы становятся даже ее союзники. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Встреча «четверки» России не нужна, но состоится

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Неясным является один вопрос: чем является уступка Москвы европейским партнерам? Просто личной любезностью Путина Меркель и Макрону, или же можно рассчитывать на возврат долга? Подробности...

Как обустроить вандалов

Николай Гурьянов, журналист
Судьбу граффити должны решать не коммунальщики, не чиновники, не коммерческие структуры, а местная гражданская община посредством некоего органа самоуправления. Иначе все будет, как сейчас: талантливые граффити закрашивают, некрасивые – наносят. Подробности...
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Русским не хватает любви к жизни

Сергей Худиев, публицист, богослов
В следующем году население России снова сократится. Проблема в том, что мы себя не любим. А сознание своей ценности мы обретаем, когда соотносим себя с чем-то более важным и ценным, чем мы сами. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
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      На автомобильном салоне в Дубае показали люксовые суперкары

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          • Не собираюсь отказываться

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              Кремлю задали вопрос по делу главы «Рольфа»

              20 ноября 2019, 12:59

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Подготовка документов на экстрадицию главы «Рольфа» Сергея Петрова не имеет отношения к Кремлю, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

              «Никакой позиции в данном случае нет, это работа правоохранительных органов и она не имеет никакого отношения к президенту», – передает ТАСС слова Пескова.

              Тем временем в среду Басманный суд Москвы продлил до 25 февраля домашний арест директора департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро, обвиняемого по делу о выводе за рубеж 4 млрд рублей.

              «Ходатайство следствия подлежит удовлетворению, продлить обвиняемому Кайро срок домашнего ареста на 3 месяца, до 25 февраля 2020 года», – огласила постановление судья Наталья Дударь. Срок следствия по делу продлен до той же даты.

              СК возбудил в отношении главы «Рольфа» и ряда руководителей компании уголовное дело (по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Были произведены обыски в нескольких офисах дилера в Москве и Санкт-Петербурге.

              Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщала, что под видом покупки акций «Рольф Эстейт» по завышенной на 4 млрд рублей стоимости соучастники заключили подложный договор купли-продажи с кипрской компанией «Панабел лимитед».

              Данные средства перевели на счет кипрской компании, а в дальнейшем они поступили на счета подконтрольных Сергею Петрову иностранных компаний.

              По данному делу также был арестован и судом переведен под домашний арест директор департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолий Кайро. Срок домашнего ареста обвиняемому установлен до 25 ноября.

              По данным следствия, в 2014 году Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной Петровым.

              Напомним, в начале сентября Петров, который был объявлен в международный розыск, заявил, что не собирается возвращаться в Россию, «пока уголовное дело не будет закрыто», и Австрия не выдаст его как своего гражданина.

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