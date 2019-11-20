Кремлю задали вопрос по делу главы «Рольфа»

Подготовка документов на экстрадицию главы «Рольфа» Сергея Петрова не имеет отношения к Кремлю, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Никакой позиции в данном случае нет, это работа правоохранительных органов и она не имеет никакого отношения к президенту», – передает ТАСС слова Пескова.

Тем временем в среду Басманный суд Москвы продлил до 25 февраля домашний арест директора департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро, обвиняемого по делу о выводе за рубеж 4 млрд рублей.

«Ходатайство следствия подлежит удовлетворению, продлить обвиняемому Кайро срок домашнего ареста на 3 месяца, до 25 февраля 2020 года», – огласила постановление судья Наталья Дударь. Срок следствия по делу продлен до той же даты.

СК возбудил в отношении главы «Рольфа» и ряда руководителей компании уголовное дело (по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Были произведены обыски в нескольких офисах дилера в Москве и Санкт-Петербурге.

Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщала, что под видом покупки акций «Рольф Эстейт» по завышенной на 4 млрд рублей стоимости соучастники заключили подложный договор купли-продажи с кипрской компанией «Панабел лимитед».

Данные средства перевели на счет кипрской компании, а в дальнейшем они поступили на счета подконтрольных Сергею Петрову иностранных компаний.

По данному делу также был арестован и судом переведен под домашний арест директор департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолий Кайро. Срок домашнего ареста обвиняемому установлен до 25 ноября.

По данным следствия, в 2014 году Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной Петровым.

Напомним, в начале сентября Петров, который был объявлен в международный розыск, заявил, что не собирается возвращаться в Россию, «пока уголовное дело не будет закрыто», и Австрия не выдаст его как своего гражданина.

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