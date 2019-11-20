В рефрижераторе на плывшем в Британию судне нашли мигрантов

Полиция Нидерландов обнаружила в рефрижераторе судна Britannia Seaways, следовавшего в британский порт Филикстоу, 26 мигрантов, сообщили СМИ.

Как передает RT со ссылкой на издание NOS, двое мигрантов были госпитализированы, остальным помощь врачей не потребовалась.

Национальность мигрантов устанавливается, капитана судна задержали по подозрению в причастности к преступлению.

Напомним, в начале ноября на северо-востоке Греции также был задержан контейнеровоз с нелегальными мигрантами, которые чуть не погибли от удушья.

Газета ВЗГЛЯД писала о ситуации с мигрантами в ЕС.